Thua Thien-Hue (VNA) – La compagnie par actions de l’aviation Hai Au a officiellement inauguré le 26 avril un vol pour contempler la beauté de Hue-Da Nang au bord d’un aéroglisseur.

Les passagers peuvent admirer la beauté des mausolées de la dynastie des Nguyen, dernière dynastie impériale du Vietnam (1802-1945), l’ensemble des sites de l’ancienne cité impériale de Hue, la langue de Tam Giang d’une longueur de 80km, soit la plus grande en Asie du Sud-Est.

Outre les vols effectués chaque jour entre Hue et Da Nang, les passagers peuvent choisir d’autres d’une durée de 30 minutes ou 40 minutes pour contempler Hue ou Da Nang à bord de l’aéroglisseur Cessna Grand Caravan 208B-EX avec 12 personnes au maximum/un vol.

Dans les temps à venir, la compagnie par actions de l’aviation Hai Au projette d’exploiter d'autres vols pour contempler l'Itinéraire patrimonial du Centre reliant Quang Binh, Quang Tri, Hue, Da Nang et Hoi An et d'autres sites merveilleux de cette région. Ce sera un produit touristique attrayant pour les visiteurs.

Dans l’immédiat, en mai, la compagnie va mettre en place un vol de 60 minutes pour contempler Da Nang et Dong Hoi en aéroglisseur à l'occasion de la Fête des caves et des grottes Quang Binh 2019. -VNA