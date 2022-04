Séminaire de consultation pour le projet de la Stratégie nationale sur le changement climatique à l'horizon 2050 organisé par le ministère des Ressources humaines et de l’Environnement, l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Photo: qdnd.vn



Hanoi (VNA) – Un séminaire de consultation pour le projet de la Stratégie nationale sur le changement climatique à l'horizon 2050 a été organisé mardi 26 avril à Hanoi par le ministère des Ressources humaines et de l’Environnement, l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Le vice-ministre des Ressources humaines et de l’Environnement, Lê Công Thanh, a déclaré que les objectifs, les tâches et les mesures du projet de la Stratégie nationale sur le changement climatique à l'horizon 2050 sont conformes aux objectifs fixés lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) et à la mise en œuvre des exigences de l'Accord de Paris sur le climat.

Le projet reflète la transformation qualitative de la réponse du Vietnam au changement climatique, démontrant sa volonté de concrétiser ses engagements pris lors de la COP26, avec des tâches et mesures concrètes pour atteindre l'objectif de ramener à « zéro » d'ici 2050 ses émissions nettes, a-t-il souligné.

Il a souhaité voir les organisations internationales et les partenaires au développement continuer à accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre de la Stratégie, de la Contribution déterminée au niveau national (NDC) du Vietnam ainsi que de ses tâches et solutions pour concrétiser ses engagements pris à la COP26.

Le vice-ministre des Ressources humaines et de l’Environnement, Lê Công Thanh. Photo: qdnd.vn



La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Wiesena exprimé son espoir que la Stratégie à long terme sur le changement climatique créerait une base large et solide pour les plans et politiques climatiques.

Elle a recommandé que l'élaboration d'une législation cohérente sur le changement climatique et l'accélération des mesures d'adaptation soient essentielles pour renforcer la résilience de l'ensemble de la société, en particulier pour les personnes et les communautés directement touchées par le changement climatique.

Il est important d'établir une feuille de route pour une transition équitable et verte, de disposer de mécanismes et de politiques transparents pour suivre les flux financiers publics et privés afin de soutenir la mise en œuvre de projets et de programmes d'investissement verts.", a-t-elle souligné.

Le nouveau projet de stratégie montre que l'objectif de neutralité carbone du Vietnam est difficile mais réalisable. Il contribuera de manière extrêmement importante au débat national sur les engagements de zéro émission nette et ces débats devront encore se poursuivre après l'approbation de la stratégie en 2022 par le Premier ministre.

Weert Börner, chargé d'affaires par intérim de l’ambassade d'Allemagne à Hanoï, a affirmé que son gouvernement était déterminé à continuer à aider le Vietnam dans la transition nécessaire pour atteindre zéro émission nette vers l'équité et la durabilité. -VNA