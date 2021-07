Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville a organisé jeudi 15 juillet une cérémonie pour recevoir des dons dont 5 milliards de dôngs (217.773 dollars) et 75.000 masques médicaux de plusieurs consulats généraux et entreprises étrangères dans la mégapole du Sud pour soutenir les efforts de prévention et de contrôle du Covid-19.

Les représentants des consulats généraux remettent des dons pour soutenir Hô Chi Minh-Ville dans la lutte contre le Covid-19. Photo : VNA



La présidente du comité, Tô Thi Bich Châu, a reconnu et apprécié le soutien et a promis d’utiliser l’argent et les masques médicaux donnés de manière ouverte, transparente et juste.



Lors de la cérémonie, le consul général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, Watanabe Nobuhiro a déclaré que le soutien et les contributions du gouvernement japonais, des entreprises et du peuple japonais ont été utilisés à bonne fin par le Vietnam en général Hô Chi Minh-Ville en particulier, contribuant ainsi au succès de la lutte contre le Covid-19 au Vietnam.

Au nom des entreprises sud-coréennes dans la ville, le président de l’Association des entreprises sud-coréennes au Vietnam (Korcham), Shon Young Il a affirmé que les entreprises sud-coréennes à Hô Chi Minh-Ville soutiennent toujours et apprécient hautement les mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19 prises par la ville et le gouvernement vietnamien. Il a souligné que les entreprises sud-coréennes souhaitent contribuer à ce combat. – VNA