Lors de la cérémonie de remise du titre d’excellent travailleur étranger du BTP à Tokyo. Photo : SACOM

Tokyo (VNA) - Quatre Vietnamiens figurent parmi les cinq travailleurs qui ont reçu le titre d’excellent travailleur étranger du secteur du BTP du ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme lors d’une cérémonie tenue le 23 mars à Tokyo.

Il s'agit de Than Van Hoang travaillant pour la SARL Okasan Kogyo à Osaka, Dang Van Kien de la SARL industrielle Nitta à Tokyo, Hoang Manh Hung de la SARL de gestion de la construction Sato (SACOM) à Hokkaido et Nguyen Manh Duong de la SARL industrielle Masuko à Ibaraki.

Le cinquième travailleur honoré est un Birman, Moon Aung, travaillant pour la SARL Ecowork à Shizuoka.

Phan Tien Hoang, représentant en chef du ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales au Japon, a déclaré que ce titre récompensait les efforts constants des travailleurs vietnamiens pour aiguiser leurs compétences et s'adapter à l'environnement de travail japonais, ce qui était d'autant plus significatif dans le contexte de pandémie de COVID-19 qui affectait la vie de nombreux stagiaires et travailleurs étrangers au Japon.

Fin 2020, environ 5.500 étrangers travaillaient dans l'industrie du BTP au Japon.-VNA