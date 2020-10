Photo d'illustration: Internet

Binh Duong (VNA) - Le Comité populaire de la province de Binh Duong a annoncé le 13 octobre un projet de construction pilote du «Smart Village» dans la commune de Bach Dang, chef-lieu de Tan Uyen au cours de la période 2020-2025.

Le «Smart Village» est un lieu où se concentreront de nombreuses initiatives sur les problèmes et besoins actuels de la communauté en termes de technologies, d'agriculture, d'emploi, d'amélioration de la productivité du travail pour les populations rurales, de cohésion de communauté, de santé, d'éducation, d'énergie, de traitement des déchets, d'espace de vie, de protection de l'environnement,...

Le "Smart Village" deviendra à l'avenir un lieu idéal pour vivre, respectueux de la nature et de l'environnement, ainsi qu'un endroit pour développer une agriculture intelligente et l'écotourisme, constituant un symbole vert de Binh Duong.

Au cours de la période 2020-2025, la commune de Bach Dang, chef-lieu de Tan Uyen, se concentrera sur le développement du trafic, l'application de systèmes d'éclairage modernes et économes en énergie, l'installation de caméras de sécurité aux intersections importantes; l'installation de système de collecte des déchets triés,...

La localité aplliquera également la technique de production 4.0 à la production et à la vente des produits, reliant la production au développement de l'écotourisme et à la communauté, attirant ainsi les investissements pour accroître la productivité et les revenus.

En ce qui concerne les aspects socio-culturels, la localité établira un modèle de lien complet entre l'État, les entreprises, les universités et les instituts de recherche, installera des systèmes Wifi haut débit dans les zones densément peuplées, fournira des ressources humaines de qualité aux entreprises, construira des applications technologiques, et promouvra le rôle des gens dans la résolution des problèmes communautaires urgents. -VNA