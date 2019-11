L'île de Ly Son (Photo: VNA)



Quang Ngai (VNA) - Le comité populaire de la province de Quang Ngai (Centre), la compagnie SK Innovation du groupe SK Innovation, la compagnie de l’industrie lourde Doosan, le groupe sud-coréen Ingine et le groupe Vingroup ont signé un protocole d’accord le 14 novembre sur l'initiative «Une île sans carbone», un programme visant à résoudre les problèmes environnementaux dans le district insulaire de Ly Son.

Lors de la première étape, la province de Quang Ngai et l’alliance des entreprises Vietnam – République de Corée fourniront des technologies respectueuses de l’environnement aux entreprises en activité sur l’île d’An Binh. Ainsi, les unités participantes entendent construire l’île d’An Binh en une «île sans carbone» dans le but d’aider à améliorer la qualité de la vie de la population locale, tout en protégeant l’environnement naturel. En conséquence, la compagnie SK Innovation mène des recherches sur l'application de techniques de recyclage du plastique afin de résoudre les problèmes liés aux déchets plastiques dans la mer et les îles du Vietnam.

En outre, la compagnie SK Innovation collaborera avec la province de Quang Ngai pour introduire une large gamme de produits écologiques, tels que l’installation d’ampoules à LED au lieu d’ampoules à incandescence et halogènes dans les bureaux et dans les rues, la fourniture des fours solaires…

La compagnie de l’industrie lourde Doosan, dotée de la technologie de dessalement la plus avancée au monde, continuera à assurer la maintenance, l’entretien et l’installation du système de dessalement sur l’île d’An Binh afin de fournir de l’eau potable à la population.

Avec une technologie de production de l’énergie des vagues respectueuse de l’environnement, la compagnie Ingine procédera à l’installation d’un système d’énergie des vagues de 50 à 100 kW sur l’île d’An Binh en 2020 afin de réduire la facture d’électricité et de résoudre les problèmes environnementaux liés à l'utilisation d'électricité diesel ici. Avec l'avantage du long littoral et de l'énergie des vagues abondante, la société s'attend à ce que l'électricité des vagues devienne une nouvelle source d'énergie renouvelable importante au Vietnam, après les énergies solaire et éolienne.

Vingroup, partenaire du groupe SK au Vietnam, a également contribué au programme en faisant don de 20 motos électriques afin de réduire la pollution atmosphérique.

Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de ce projet, les participants espèrent élargir leur coopération avec plus de partenaires partageant les mêmes intérêts et objectifs pour élargir la construction d’un écosystème d’affaire respectueux à l’environnement dans toute la province de Quang Ngai et à l'ensemble du Vietnam.

Lors de la cérémonie de signature, Nguyen Tang Binh, vice-président permanent du comité populaire de Quang Ngai, a déclaré que l'initiative "Une île sans carbone" de la province de Quang Ngai et le projet d'approvisionnement en électricité de la commune d'An Binh (Ly Son) par la technologie d’énergie des vagues contribueraient au développement socio-économique, minimiseraient la pollution de l’environnement, assureraient la sécurité énergétique et viseraient un développement durable pour le district insulaire de Ly Son.

Jee Dong Seob, responsable de SK Innovation, a déclaré : «J'espère que le projet d'île sans carbone d’An Binh serait un succès et deviendrait un modèle d'île respectueux de l'environnement, ce sera multiplié dans la province de Quang Ngai, jouant un rôle important dans la création d'un écosystème d'affaires respectueux de l'environnement ». Il espère également transformer le projet d’île d’An Binh en un exemple mondial d’île respectueuse de l’environnement.

Jung Yeon In, directeur de Doosan Vina, a déclaré: "En 2012, la société a construit un système de dessalement sur l'île d'An Binh, où il n'y avait pas d'eau potable pour le moment-là. En signant un mémorandum d'accord sur l'initiative d’île sans carbone avec la volonté d'aider les habitants de l’île d'An Binh à améliorer la qualité de la vie, nous participerons activement à de nombreuses autres activités de bien-être social dans la localité ». -VNA