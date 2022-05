Hanoï (VNA) – L’achèvement de démarcation et de bornage de la frontière terrestre pour bâtir une frontière Vietnam-Cambodge de paix, d'amitié et de développement durable constitue l’aspiration légitime de longue date des peuples des deux pays, a affirmé jeudi après-midi la porte-parole du ministère des Affaires étrangères (AE), Le Thi Thu Hang.

Photo d'illustration : VNA



Lors de la conférence de presse périodique donnée le 26 mai, elle a informé de la démarcation et du bornage de la frontière terrestre entre le Vietnam et le Cambodge.

Elle a déclaré qu'au cours des années dernières, le Vietnam et le Cambodge avaient étroitement coopéré et délimité 1.045 km de frontière, soit 84% de leur ligne frontalière. Il s'agit d’un résultat important, contribuant à créer des conditions propices aux voyages, au commerce et aux échanges d’amitié entre les peuples des deux pays ainsi qu'au développement socio-économique de chacun, a-t-elle souligné.

Actuellement, les deux parties s'efforcent de négocier pour résoudre la démarcation et le bornage d'environ 16% de leur ligne frontalière, a-t-elle ajouté. -VNA