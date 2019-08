Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad et son épouse. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, accompagné de son épouse, effectuera une visite officielle au Vietnam les 27 et 28 août, sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc.

Il s'agira de la première visite officielle de Mahathir Mohamad depuis sa prise de fonction en mai 2018.

Le Vietnam et la Malaisie ont établi leurs relations diplomatiques le 30 mars 1973. Ces 45 dernières années, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays n'ont cessé de se consolider et de se développer en tous domaines tels que politique-diplomatie, défense-sécurité, économie, culture, etc.

Les deux parties échangent régulièrement des délégations de tous échelons. Les deux pays ont publié une déclaration commune sur le partenariat stratégique à l'occasion de la visite officielle en Malaisie du Premier ministre Nguyen Tan Dung en août 2015, adopté le programme d'action sur la mise en œuvre du partenariat stratégique en mars 2017. En 2018, ils ont collaboré pour organiser des activités célébrant le 45e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

La coopération dans la défense a été maintenue via l'échange de délégations de tous échelons, la formation et l'échange des expériences entre les unités de l'armée. En outre, les deux parties renforcent l'échange des informations concernant la prévention et la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité, les criminalités transnationales.

La coopération dans l'économie, le commerce et l'investissement est l'un des points lumineux des relations bilatérales. La Malaisie est en effet le 8e partenaire commercial du Vietnam et le Vietnam est le 10e partenaire commercial de la Malaisie. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 11,5 milliards de dollars en 2018, soit une hausse de 13,2% par rapport à 2017. Le Vietnam exporte essentiellement vers ce pays, pétrole brut, riz, café, fruits de mer; et importe fer et acier, essence, huile animales et végétales, machines, ordinateurs et produits électroniques.

En matière d'investissement, jusqu'en avril 2019, la Malaisie comptait 586 projets d'investissement au Vietnam cumulant un fonds enregistré total de 12,4 milliards de dollars, se classant 8e parmi les 130 pays et territoires investissant au Vietnam. Le Vietnam dénombrait 19 projets d'investissement en Malaisie d'un fonds enregistré de 1,53 milliard de dollars.

Actuellement, il y a environ 29.000 travailleurs vietnamiens en Malaisie, dans le secteur manufacturier, la construction, l'agriculture et l'aquaculture.

Quant à l'éducation, plus d'un millier d'étudiants vietnamiens poursuivent leurs études en Malaisie.

En 2018, plus de 540.000 touristes malaisiens sont venus au Vietnam, soit une hausse de 12,4% en glissement annuel.

Notamment, dans la coopération pétrolière, le groupe PetroVietnam et la compagnie pétrolière publique de Malaisie Petronas ont établi leurs relations depuis 1991 dans tous les domaines.

En outre, les deux pays collaborent et s'entraident régulièrement au sein des forums régionaux et internationaux, tels que l'ASEAN et l'ONU.

La communauté des Vietnamiens en Malaisie compte environ 65.000 personnes vivant dans 13 Etats.

Les relations Vietnam-Malaisie n'ont cessé d'être cultivées par les générations de dirigeants, contribuant à la consolidation des relations d'amitié et de coopération approfondie, apportant des intérêts concrets aux peuples des deux pays, et au bénéfice de la paix, de la stabilité de la région et du monde. -VNA