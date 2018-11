La réserve mondiale de biosphère de l'archipel de Cat Ba à Hai Phong au Nord. Photo: VNA

Dong Nai (VNA) – Le comité national de l’UNESCO Vietnam, en coopération avec le Comité populaire de la province de Dong Nai (Sud), a organisé le 28 novembre une réunion pour faire le bilan des activités en 2018 et fixer les orientations d’action pour mettre en œuvre le Plan d’action de Lima.

Le Plan d'action de Lima a été approuvé par le 4e Congrès mondial des réserves de biosphère et adopté par la 28e session du Conseil de Coordination International, tenue à Lima, Pérou en mars 2016, visant à réaliser le Programme sur l'Homme et la biosphère de l'UNESCO et son Réseau mondial de Réserves de biosphère (2016-2025).

Sa mission consiste à développer et renforcer des modèles de développement durable dans le Réseau mondial des réserves de biosphère (WNBR), à partager les expériences pour faciliter la diffusion et l'application mondiale de ces modèles; à soutenir l'évaluation et la gestion, les stratégies et les politiques de qualité relatives au développement durable et à la planification, ainsi que des institutions fiables et solides; à aider les États membres et les parties prenantes à atteindre les Objectifs de développement durable le plus rapidement possible grâce aux expériences du WNBR.

Depuis 2018, le WNBR au Vietnam met en œuvre le Plan d’action Lima avec les activités concrètes. La réserve mondiale de biosphère de l'archipel de Cat Ba, ville de Hai Phong (Nord) est devenue la première au Vietnam à réaliser le Plan d’action de Lima. Ce plan a été ratifié par les autorités municipales. La réserve de Langbiang à Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre) a réussi à élaborer un modèle de coopération et de gestion pour la communauté locale tandis que celle de Cu Lao Cham-Hoi An, province de Quang Nam (Centre), est arrivé à restaurer la population de tortues marines.

Présents à la réunion, les experts ont recommandé une attention particulière des autorités locales à la protection de la forêt et à l’amélioration de la vie des habitants pour qu’ils puissent s’intéresser à leur mission de conservation de la faune et de la flore de ces réserves. Ils ont aussi insisté sur le rôle de la sensibilisation des habitants sur la protection de l’environnement et sur le renforcement de la coopération internationale. -VNA