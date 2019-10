La 8ème réunion des États signataires de l' IOSEA MoU dans la ville de Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – La 8ème réunion des États signataires du Mémorandum d’entente sur la conservation et la gestion des tortues marines et de leurs habitats de l’Océan indien et de l’Asie du Sud-Est (IOSEA MoU), s’est ouverte le 21 octobre dans la ville de Da Nang (Centre).

La réunion de cinq jours évalue l’application de l’IOSEA MoU par les États signataires et la mise en œuvre des engagements conclus lors de leur 7e réunion.

Les débats sont également consacrés à l’adoption d’un nouveau programme de travail permettant de promouvoir la mise en œuvre du mémorandum et de guider les activités du secrétariat, des États signataires et des autres parties prenantes dans la mise en œuvre du plan de conservation et de gestion pour la période 2020-2024.

Parmi les sept espèces de tortues marines existantes encore sur la planète, le Vietnam en recense cinq : tortue verte (Chelonia mydas), tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea), tortue caouanne (Caretta caretta) et tortue luth (Dermochelys coriacea). Elles sont toutes inscrites dans le Livre rouge des espèces menacées du Vietnam, voire dans la Liste rouge mondiale.

Lors de la réunion, la partie vietnamienne compte rapporter les activités du Parc national de Côn Dao ces dernières années et proposer son adhésion au Réseau des zones de conservation des tortues marines de l’IOSEA (IOSEA Marine Turtle Site Network). -VNA