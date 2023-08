Un éléphant sauvage à Dong Nai. Photo: nhadan.vn

Dong Nai (VNA) – Un atelier intitule "Evaluation du programme pilote de conservation des éléphants pour une coexistence harmonieuse" a eu lieu le 30 août dans la province de Dong Nai (Sud).



Cet événement a été organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Comité populaire provincial de Dong Nai et Humane Society International (HSI).



L'atelier avait pour objet d’évaluer les résultats obtenus, de discuter des défis et de proposer des solutions pour améliorer la conservation des éléphants à Dong Nai ainsi que dans l'ensemble du pays.



Les participants ont présenté leurs points de vue sur la conservation des éléphants pour une coexistence harmonieuse, la promotion de la participation communautaire aux solutions visant à prévenir les conflits entre hommes et éléphants, ainsi que des recommandations pour les localités abritant des populations d’éléphants.



Les représentants de HSI ont déclaré que le projet pilote mené à Dong Nai par HSI et ses partenaires apportait de l'espoir à la conservation des éléphants sauvages au Vietnam.



Selon Vo Van Phi, vice-président du Comité populaire provincial de Dong Nai, sa localité a lancé plusieurs projets de conservation des éléphants, grâce à quoi, sa population d'éléphants sauvages est préservée et développée avec 27 éléphants, occupant la deuxième place nationale en termes de nombre.



Les expériences de la province peuvent être utiles pour la conservation des éléphants dans d'autres localités du Vietnam, a souligné Vo Van Phi.-VNA