Hanoï (VNA) – En 2019, le Vietnam a été élu membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021, avec un nombre record de voix: 192 sur 193.

En avril 2021, le Vietnam assume pour la deuxième fois la présidence tournante du Conseil de sécurité de l’ONU pendant son mandat 2020-2021. Cela marque une nouvelle étape des efforts du pays pour affirmer qu'il est un membre actif dans l’intégration internationale.

Une visioconférence du Conseil de sécurité sur la Syrie. Photo: VNA



Après l’élection du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité en 2019, le Premier ministre de l’époque, Nguyen Xuan Phuc, a dit que cet événement illustrait non seulement la reconnaissance de la communauté internationale envers la position du Vietnam, mais aussi sa confiance et son attente pour ses contributions responsables à la paix et à la sécurité régionales et internationales dans les années à venir.

Le 20 septembre 1977, le Vietnam a adhéré à l’ONU. Trente ans après, en 2007, il a été élu, pour la première fois, membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et ce, pour le mandat 2008-2009.

Pendant ce mandat, le Vietnam et les autres membres du Conseil ont réglé un grand volume de travail concernant les problèmes mondiaux. Plus de 1.500 réunions ont été organisées, 113 résolutions, 165 déclarations présidentielles et communiqués de presse sur 50 volets de l'ordre du jour ont été approuvées.

Le Vietnam a participé à ces plus de 1.500 réunions du Conseil de sécurité, contribuant activement à tous les sujets.

L'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, préside un débat public sur la situation en Palestine. Photo: VNA



Selon le coordonnateur résident de l’ONU au Vietnam, Kamal Malhotra, le Vietnam, pendant le mandat 2008-2009 au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, a joué un rôle très important, en particulier en soutenant la résolution 1889 de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. C'était une résolution historique de l’ONU.

Actuellement, le Vietnam renforce toujours son rôle en participant aux opérations de maintien de la paix, a-t-il souligné.

L'ONU reconnaît toujours le Vietnam comme un pays qui soutient fermement les relations multilatérales et respecte strictement toutes les règles de ces relations, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s'exprime lors de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Photo: VNA



Lors de sa deuxième participation au Conseil de sécurité, dans le contexte de nombreux développements complexes de la situation mondiale, en particulier les ravages du COVID-19, le Vietnam a efficacement mis en œuvre son travail au Conseil de sécurité, et a marqué de son empreinte l’organe onusien en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

C'était la marque et l'identité diplomatiques d'un Vietnam épris de paix, s'opposant à toutes formes de guerre et de recours à la force, promouvant la Charte des Nations Unies et obéissant au droit international. Le Vietnam a clairement montré la responsabilité en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU qui promeut toujours le consensus et s'efforce de trouver des solutions pacifiques aux conflits.

Le Vietnam a proposé activement des initiatives, jouant un rôle central dans un certain nombre de questions importantes. Lors de la première fois en tant que président du Conseil de sécurité en janvier 2020, il a présidé avec succès un débat ouvert sur la promotion du respect de la Charte de l’ONU dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales; et une réunion sur la coopération entre l'ONU et l’ASEAN, contribuant au renforcement des liens entre l’ASEAN et l’ONU, le Conseil de sécurité.



Le Vietnam a également présidé avec succès une conférence internationale sur les femmes, la paix et la sécurité, avec la participation de plus de 400 délégués de près de 90 pays, de nombreuses organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales importantes. Les pays ont particulièrement soutenu et apprécié les efforts et la détermination du Vietnam d'accueillir cet événement dans le contexte d’évolutions compliquées de la pandémie.

La délégation vietnamienne se réjouit de l'élection du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021. Photo: Xinhua/VNA



Le Vietnam a en outre apporté des contributions concrètes et pratiques au maintien de la stabilité, à la reconstruction et à l’instauration de la paix en augmentant sa participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud et en République centrafricaine. Les forces vietnamiennes sont très appréciées par les Nations Unies et la communauté internationale, ainsi que les populations locales.

Il était difficile d'entamer un mandat et d'assumer immédiatement la présidence. Malgré de nombreux défis, le Vietnam a très bien agi et a imprimé sa marque, selon l'ambassadeur Marc Pecsteen de Buytswerve, chef de la Mission permanente de Belgique auprès de l’ONU.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, chef du groupe de travail intersectoriel sur la participation du Vietnam à l’ONU en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité, lors d'une réunion en 2020. Photo: VNA



Le Vietnam a bien rempli sa mission pendant la première année de son mandat de deux ans 2020-2021, contribuant activement au activités du Conseil de sécurité, prenant part ainsi à créer un environnement international favorable au développement et à l'intégration du pays, promouvant de bonnes relations bilatérales avec d'autres pays, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, chef du groupe de travail intersectoriel sur la participation du Vietnam à l’ONU en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité, lors d'une réunion en 2020.

Les succès au cours de la première année de son mandat constituent une base solide, qui permettra au Vietnam de s'imposer pour le reste du mandat, ce pour contribuer au maintien de la paix et de la sécurité régionales, à la stabilité et au développement du pays. -VNA