Hanoi (VNA) - Les comités populaires de Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong et Hung Yên ont signé, jeudi, avec la Confédération de Commerce et d’Industrie du Vietnam, une convention sur la connexion économique des localités riveraines des autoroutes de l’Est.

Photo: VCCI

Ces quatre localités se trouvent en effet le long de l’axe routier Hanoï-Haiphong-Mong Cai et dans la Région économique de pointe du Nord. Réputées pour leur dynamisme et leur environnement d’affaires favorable, Haiphong, Quang Ninh, Hai Duong et Hung Yên sont désormais prêtes à s’allier pour constituer un pôle économique développé.

Ce pôle dispose d’un grand nombre de parcs industriels, d’un port maritime international à Haiphong, de postes-frontières terrestres et maritimes avec la Chine, le plus grand marché au monde, ces postes-frontières étant situés dans la province de Quang Ninh. Mais ce pôle économique dispose également d’aéroports internationaux à Haiphong et à Quang Ninh, d’importances ressources humaines à Hai Duong et Hung Yên, et d’un vaste espace de développement attractif pour les investisseurs. - VOV/VNA