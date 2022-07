Des visiteurs à une foire des produits thaïlandais. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Forum d’entreprises Thaïlande - Hanoï a eu lieu le 11 juillet à Hanoï en vue de promouvoir les potentiels d’investissement et d’affaires et de connecter les entreprises des deux pays dans le commerce, le tourisme, l’import-export.

Dans son discours d’ouverture, Mme Le Thi Thu Hang, assistante du ministre des Affaires étrangères et directrice du Département de l'information et de la presse, a exprimé l'espoir que, grâce au programme, le milieu des affaires étrangères en Thaïlande aurait des opportunités d'investissement et élargirait le réseau de consommation et de distribution des produits vietnamiens dans ce pays d’Asie du Sud-Est. Il servira de passerelle pour attirer des investissements thaïlandais de qualité au Vietnam, a-t-elle espéré.

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, a déclaré que les Vietnamiens vivant en Thaïlande agissaient comme un catalyseur pour développer l’amitié et la coopération entre les deux nations.

La communauté de 1.000 entreprises vietnamiennes en Thaïlande, principalement des PME, opère dans de nombreux domaines et plusieurs d'entre elles ont élargi leurs affaires à l’étranger et au Vietnam.

D’après lui, les potentiels de coopération, d’investissement et de commerce entre les deux pays sont énormes, proposant ainsi à renforcer les liens économiques directs entre leurs localités et leurs entreprises pour parvenir à l’objectif de 25 milliards de dollars de commerce bilatéral en 2025.

Dans le cadre du programme, a eu lieu la cérémonie de signature d'une coopération entre l'Association des PME du Vietnam et l'Association des entrepreneurs thaïlandais et vietnamiens.

En outre, une vingtaine d'accords de coopération ont été signés par des entreprises des deux pays dans de nombreux domaines tels que l'habillement, le tourisme et l'hôtellerie, l'agriculture de hautes technologies...

Auparavant, du 3 au 10 juillet, le Comité d'État chargé des Vietnamiens à l'étranger s'est coordonné avec l'ambassade du Vietnam en Thaïlande pour organiser des forums d’affaires entre la Thaïlande et des localités vietnamiennes comme Da Nang, Quang Nam, Kien Giang, Ho Chi Minh-Ville et Bac Giang.

La Thaïlande est un grand investisseur au Vietnam avec plus de 13 milliards de dollars, c'est également le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN avec un commerce bilatéral estimé à environ 19,5 milliards de dollars en 2021.

Le commerce bilatéral a atteint 5 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de l’année. Les dirigeants des deux pays se sont fixé pour objectif de le porter à 25 milliards de dollars en 2025. –VNA