Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a lancé lundi soir 17 octobre à Hanoï le mouvement « Conjuguer les efforts pour les démunis » 2022, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Ces dernières années, le gouvernement, le Premier ministre et les dirigeants de ministères, secteurs concernés ont toujours prêté attention au mouvement « Conjuguer les efforts pour les démunis» en particulier et au travail de soin et d’assistance aux démunis, en général.

Il s’agit d’une activité concrète en réponse au mouvement d'émulation "Pour les démunis - Ne laisser personne de côté" lancé par le Premier ministre et au Mois "Pour les pauvres" 2022 qui dure du 17 octobre au 18 novembre.

S’exprimant à cette occasion, Pham Minh Chinh a déclaré que la réduction de la pauvreté avait toujours fait l'objet d'une attention particulière du Parti et de l'État. C’est une exigence urgente, une tâche essentielle et une stratégie de développement rapide et durable. Il a souligné que ces dernières années, «malgré de nombreuses difficultés, chaque année nous dépensons encore beaucoup de ressources pour soutenir et assurer la sécurité sociale, améliorer la vie matérielle et spirituelle du peuple. Des programmes nationaux ciblés sur la réduction de la pauvreté, l’édification de la Nouvelle ruralité, le développement socioéconomique dans les minorités ethniques et les zones montagneuses ont été effectivement mis en œuvre ». En particulier, dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, le Parti et l'État ont pris de nombreuses politiques concrètes et efficaces pour soutenir les personnes touchées, en particulier les démunis.

A cette occasion, le Premier ministre a proposé et appelé les ministères, secteurs, agences et localités à poursuivre la mise en œuvre de manière synchrone et efficace des orientations et politiques de réduction de la pauvreté, notamment trois Programmes nationaux cibles ; à résoudre à temps les problèmes qui se posent ; à créer plus d'emplois pour les démunis.

Les organisations, les individus et les entreprises au pays et à l'étranger continuent d'accompagner et d'effectuer des activités précises pour contribuer davantage à la réduction de la pauvreté et à la garantie de la sécurité sociale.

Au mouvement « Conjuguer les efforts pour les démunis » 2022, les organisations, entreprises et individus ont soutenu une somme totale de 1.177 milliards de dongs (48,25 millions de dollars) au Fonds "Pour les démunis" et la sécurité sociale.



Selon les statistiques, depuis 2020, malgré la pandémie de COVID-19, le Fonds "Pour les démunis" a reçu plus de 19.313 milliards de dongs d’assistance d’organisations, d’entreprises et d’individus. Rien que les Fonds "Pour les pauvres" à tous les niveaux, ils ont mobilisé plus de 3.865 milliards de dongs et contribue aux programmes locaux de sécurité sociale plus de 15.448 milliards de dongs. - VNA