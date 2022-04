Le nouveau président de l'AVIJ, Ta Viet Phuong. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Dans l'après-midi du 16 avril, à Tokyo, l'Association des intellectuels vietnamiens au Japon (AVIJ) a organisé un congrès pour faire le bilan du mandat 2019-2021 et discuter des orientations pour 2021-2023.



Présent à l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, a déclaré apprécier les activités de l’AVIJ, notamment l’organisation avec succès du forum des intellectuels vietnamiens au Japon - “Vietnam Summit in Japan” en 2019 et 2021. Il a déclaré espérer que dans les temps à venir, l’Association continuerait de contribuer au développement scientifique du Vietnam.



Lors du congrès, les participants ont élu un nouveau comité exécutif dont le président est Ta Viet Phuong.



Selon le nouveau président Ta Viet Phuong, l’AVIJ édifiera une base de données de scientifiques et d'experts vietnamiens au Japon et soutiendra la promotion de la coopération scientifique, technologique, culturelle et éducative entre les deux pays. Elle organisera en outre de nombreuses activités pour fêter le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.-VNA