Hanoi (VNA) – Le 4e Congrès national de l’Association d’amitié Vietnam-Royaume-Uni, mandat 2019-2024, a eu lieu le 6 juillet à Hanoi.

Le Congrès a élu le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Hoang Quoc Vuong à la présidence de l’Association d’amitié Vietnam-Royaume-Uni qui dirige un comité exécutif composé de 38 membres. Hoang Van Dung, ancien vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, président de ladite association du 2e et 3e Congrès, a été élu président d’honneur de cette association.

Ces cinq dernières années, l’Association d’amitié Vietnam-Royaume-Uni a organisé diverses activités d'amitié et de coopération dans de nombreux domaines dont diplomatie, culture, société, et aussi célébration d'événements importants des deux pays.

Pour le prochain mandat, l'association va créer et mettre en œuvre le fonds des bourses Len Aldis pour venir en aide aux enfants nécessiteux et victimes de l’agent orange.-VNA