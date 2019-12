Photo: Thoibaokinhdoanh



Hanoï (VNA) - L'indice de confiance des consommateurs vietnamiens ont atteint 128 points au troisième trimestre, en hausse de 5 points par rapport au deuxième trimestre, selon le récent rapport de la société d'études de marché Nielsen.

Le Vietnam a dépassé l'Indonésie pour devenir le troisième pays du monde en termes d’optimisme des consommateurs, derrière l'Inde et les Philippines avec 135 et 131 points respectivement.

Au troisième trimestre, les consommateurs du Vietnam et des Philippines sont devenus plus optimistes car ils ont profité de la restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale dans la région. D'autres marchés, dont la Corée du Sud, la Thaïlande et Singapour, ont enregistré une baisse plus importante en matière de niveau de confiance.

Selon Nielsen, la croissance de la confiance des consommateurs vietnamiens est le résultat d'un plus grand optimisme quant aux opportunités d'emploi, d'une plus grande tranquillité d'esprit sur les questions financières et de la volonté de dépenser plus par rapport au trimestre précédent.

Cependant, ce rapport montre que si le niveau d'intérêt pour des emplois stables a chuté, la santé continue d'être la principale préoccupation des consommateurs vietnamiens.

“46% des personnes interrogées ont indiqué que la santé est leur préoccupation prioritaire. Il s'agit d'un niveau d'intérêt record au cours de ces 10 années dernières”, a déclaré le représentant de Nielsen.

En particulier, le Vietnam a dépassé Hong Kong pour arriver en tête en termes de tendance de l'épargne avec 69% des personnes sondées choisissant d'utiliser l'argent inactif pour épargner, 68% pour Hong Kong et la Chine, 66% et l'Indonésie, 62%.

Malgré une légère baisse, le Vietnam est toujours le pays ayant le taux le plus élevé de personnes déclarant utiliser de l'argent pour des forfaits d'assurance maladie avec 35%. De plus, les Vietnamiens ont également souligné qu'ils dépensaient moins d'argent pour le tourisme (-3%), le divertissement (-1%)... - CPV/VNA