La conférence-bilan des 10 ans de l’édification de la Nouvelle Ruralité dans la région montagneuse du Nord. Photo: VNA



Hoa Binh (VNA) – Jusqu’à la fin de juin, 603 des 2.280 communes (26,45%) de la région montagneuse du Nord ont satisfait aux normes de la Nouvelle Ruralité, soit une hausse de 18,34% par rapport à 2015.

Ces informations ont été annoncées lors de la conférence rétrospective des 10 ans de l’édification de la Nouvelle Ruralité dans la région montagneuse du Nord.

Cet évènement a été organisé le 3 août dans la province de Hoa Binh, en présence du vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue.

Selon le rapport du Comité national de pilotage des programmes cibles nationaux pour 2016-2020, six districts de cette région ont répondu aux normes de la Nouvelle Ruralité et sept provinces ont rempli des objectifs fixés par le Premier ministre.

D’ici la fin de l’année, 28% des communes rempliront cette mission, soit un an avant terme par rapport à l’objectif confié par le Premier ministre.

Pour la période 2021-2025, le comité a fixé l’objectif d’avoir au moins une province et un district par province répondant aux normes de la Nouvelle Ruralité dans la région montagneuse du Nord.

La région montagneuse du Nord compte 14 provinces, représente 28,75% de la superficie totale du pays et arbitre plus de 30 ethnies. Elle possède une position importante en matière de socioéconomique, de sécurité et de défense nationale. -VNA