Conférence pour faire le bilan des activités en 2021 et définir les tâches des conseils populaires des villes et provinces méridionales en 2022. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le conférence pour faire le bilan des activités en 2021 et définir les tâches des conseils populaires des villes et provinces du Sud en 2022, s’est ouverte le matin du 21 mars, en présence du président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue.

La conférence est co-présidée par le vice-président permanent de l’AN, Tran Thanh Man, le vice-président de l’AN Nguyen Khac Dinh et le secrétaire du comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen.

Le comité permanent de l’AN souhaite recueillir des opinions sur les activités des conseils populaires des villes et provinces méridionales en 2021 et des propositions sur leurs tâches en 2022 pour améliorer l’efficacité des activités du système électoral et des conseils populaires provinciaux, a déclaré le secrétaire général de l’AN et président du Bureau de l’AN, Bui Van Cuong.

La conférence vise également à évaluer la collaboration entre le comité permanente et d’autres organes de l’AN et les conseils populaires provinciaux, a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale et président du Bureau de l’Assemblée nationale, Bui Van Cuong. Photo: VNA

Des délégués ont pointé certaines limites et faiblesses à remédier avant de proposer des mesures pour promouvoir améliorer l’efficacité des activités des conseils populaires municipales et provinciales et intensifier la direction et la supervision du Comité permanent de l’AN et la collaboration entre des organes de l’AN.

S"adressant à la conférence, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a mis l'accent sur le renforcement des échanges et de l'échange d'expériences des activités entre les Conseils populaires des provinces et des villes ; entre le Comité permanent de l'Assemblée nationale, les organes de l'Assemblée nationale, les organes du Comité permanent de l'AN et le Conseil populaire et le renforcement de l'utilisation d'experts et de collaborateurs dans l'organisation des activités du Conseil populaire.

La présidente de l'AN a souligné la nécessité de renforcer davantage les activités d'information et de communication et de continuer à promouvoir les dialogues politiques sur la base des expériences partagées par les provinces et les villes. - VNA