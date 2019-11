Le Pr-Dr. Nguyen Viet Thao, directeur adjoint de l'Academie politique nationale Ho Chi Minh. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'Academie politique nationale Ho Chi Minh a organisé lundi 25 novembre à Hanoi un colloque scientifique internationale intitulée "Les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste de l'Union soviétique lors des deux résistances du peuple vietnamien (1945-1975) - Histoire et expériences".

Ce colloque visait à clarifier les lignes directrices et les points de vue du Parti communiste du Vietnam et du président Ho Chi Minh sur l'établissement des relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste de l'Union soviétique dans le cadre des pays socialistes au cour de la période 1945-1975 et l’essence et le contenu des relations entre les deux Partis; à rassembler des expériences, contribuant ainsi au renforcement d'une "coopération intégrale et d'un partenariat stratégique" entre le Vietnam et la Fédération de Russie dans le contexte international actuel.

Lors de cet événement, les délégués ont discuté de questions importantes dans les relations entre le Parti communiste vietnamien et le Parti communiste de l’Union soviétique, telles que: facteurs internationaux influant à la politique étrangère du Parti communiste vietnamien du Vietnam pendant la guerre contre les impérialistes américain; relations Vietnam - Union soviétique dans le domaine socio-culturel (1954 -1975) ; rôle et influence de l'Union soviétique sur le Vietnam lors de la signature des Accords de Paris en 1973...-VNA