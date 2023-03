Les participants à la conférence. Photo : VNA

Hoang Duc Cuong, directeur adjoint de l’Administration météorologique et hydrologique du Vietnam. Photo : VNA

Hoa Binh (VNA) - Une conférence internationale placée sur le thème "Les informations météorologiques, le climat et les ressources en eau contribuent au développement socio-économique durable d'aujourd'hui et de demain" a eu lieu le 22 mars à Hoa Binh (Nord).Organisée conjointement par l’Administration météorologique et hydrologique du Vietnam (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement) et le Centre asiatique pour la préparation aux catastrophes (ADPC), cette conférence est une activité en écho de la Journée météorologique mondiale (23 mars).Lors de l’événement, Hoang Duc Cuong, directeur adjoint de l’Administration météorologique et hydrologique du Vietnam, a déclaré que les prévisions météo et les avertissements aux catastrophes naturelles jouaient un rôle très important, contribuant à minimiser leurs conséquences.L'événement a contribué à fournir des expériences internationales sur la prévision et l’avertissement dans le monde et au Vietnam pour élaborer des processus de prévisions efficaces des catastrophes naturelles au Vietnam à présent et dans le futur.Selon le Dr Senaka Basnayake venu de l’ADPC, pour renforcer la résilience aux phénomènes climatiques extrêmes dans les zones urbaines, il est nécessaire de renforcer les capacités de prévention, de réponse et de gestion des situations urgentes ainsi que les mécanismes de gestion des risques. En conséquence, l’ADPC a appliqué une approche multidisciplinaire avec la participation d'acteurs de divers domaines.Le Dr Senaka Basnayake a cité le projet « Renforcer la résilience aux extrêmes climatiques pour les zones urbaines en Asie du Sud-Est (URCE) », dont celles du Vietnam. Le projet, qui est mis en oeuvre de novembre 2018 à décembre 2023 dans la ville de My Tho (province de Tien Giang) et la ville de Nam Dinh (province éponyme), vise à améliorer l'alerte précoce des catastrophes naturelles ; la capacité de résilience des populations et des autorités locales face aux phénomènes climatiques extrêmes, aux catastrophes naturelles et aux situations d'urgence. -VNA