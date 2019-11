Hanoi, 26 novembre (VNA) - Une conférence sur le plan de l’Assemblée nationale relatif au développement socioéconomique des régions montagneuses et peuplées de minorités ethniques, période 2021-2030, a été organisée mardi, 26 novembre, à Hanoi.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân lors de la conférence. Photo : VNA

S’adressant à la réunion, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a souligné l’importance du développement durable de ces zones pour le pays. L’accent devra être mis sur la valorisation du potentiel de ces régions et l’élaboration de politiques en faveur des ethnies minoritaires. Il conviendra également d’accompagner ces populations dans la modernisation de leurs moyens de production, a ajouté Nguyên Thi Kim Ngân.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a déclaré que le Vietnam s'efforçait toujours de mettre en œuvre de manière responsable les investissements dans le développement durable dans les trois piliers: un développement socio-économique égal et l’égalité et l'environnement protégé, dans lequel, attachant une importance au rôle décisif et de supervision de l'AN et des conseils populaires à tous les niveaux, accompagnant le gouvernement dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, respectant le principe d'équité - solidarité – entraide pour se développer au sein la communauté des minorités ethniques.

A cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a remercié la coordination et l'assistance d'organisations internationales et de représentations étrangères au Vietnam. – VNA