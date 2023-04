Lors de la conférence. Photo: VNA

Tay Ninh (VNA) - La 12e conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières entre le Vietnam et le Cambodge a débuté le 25 avril au matin dans la province vietnamienne de Tay Ninh.



Elle a été coprésidée par le vice-Premier ministre vietnamien Tran Luu Quang, le vice-Premier ministre cambodgien et ministre de l’Intérieur, Samdech Krolahom Sar Kheng.



Dans leurs discours, les deux vice-Premiers ministres ont salué la bonne coopération et la coordination étroite dans tous les domaines et à tous les niveaux entre les deux pays, notamment entre leurs provinces limitrophes.



Plus précisément, ils ont constaté que la coopération entre les provinces frontalières avait continué d'être renforcée, obtenant de nombreux résultats positifs.



Selon eux, les provinces frontalières échangent régulièrement des délégations et se soutiennent mutuellement dans les domaines du développement économique, des soins de santé, de l'éducation et de la sécurité sociale. Les forces compétentes et les autorités locales unissent leurs efforts pour y maintenir la sécurité et l'ordre social.



S’agissant du commerce frontalier, les deux parties ont rappelé la signature de l'accord sur le commerce frontalier Vietnam-Cambodge à l'occasion de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Cambodge en novembre 2022.