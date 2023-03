La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, prend la parole à la séance plénière de la 5ème Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (LDC5). Photo: VNA

Doha (VNA) – Le Vietnam a partagé ses expériences en matière de développement socio-économique rapide et durable lors de la 5ème Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (LDC5) qui se tient du 5 au 9 mars à Doha au Qatar.S’exprimant à la séance plénière et à la séance de débat sur le commerce et l’intégration, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a apprécié les résultats importants obtenus par les pays les moins avancés pendant la période 2011-2021. Elle a en outre déclaré tenir en haute estime la signification importante de la Conférence LDC5 pour assurer la mise en œuvre efficace du Programme d'action de Doha.La cheffe de la délégation vietnamienne a également présenté certaines propositions.Premièrement, il est nécessaire d’améliorer les forces intrinsèques et la compétitivité nationale sur la base des points forts et des caractéristiques de chacun des pays les moins avancés (PMA).Deuxièmement, il est important de se concentrer sur le rôle du commerce et de l'intégration internationale en tant que moteur de croissance, en assurant un système commercial multilatéral fondé sur des règles, équitable, transparent et inclusif, et d’améliorer la capacité des PMA d'accéder aux marchés.Troisièmement, il faut promouvoir les sciences, les technologies et l'innovation pour créer des percées pour la croissance, appeler les pays développés à transférer des technologies et à soutenir financièrement les PMA dans le processus de transition verte et de réduction des émissions de carbone.Quatrièmement, il est nécessaire de promouvoir le rôle de la paix, de la coopération internationale et du partenariat dans la résolution des défis mondiaux.Le Vietnam est prêt à jouer le rôle de passerelle pour renforcer la coopération entre les partenaires au développement et les PMA, notamment par le biais de la coopération Sud-Sud et de la coopération tripartite, a souligné la vice-ministre vietnamienne.A cette occasion, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a rencontré de nombreuses personnalités dont le ministre cubain du Commerce et de l’Investissement, les ministres des Affaires étrangères d’Inde, de Bénin, d’Ouganda, d’Eswatini, les vice-ministres des Affaires étrangères du Kazakhstan et du Venezuela, des responsables de la Banque mondiale et de l’UNESCO…-VNA