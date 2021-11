Le géoparc de Lang Son. Photo: VNA

Lang Son (VNA) – Le Comité populaire de la province septentrionale de Lang Son, en collaboration avec l’Université nationale de Hanoï et la Fondation FNF Vietnam, a organisé le 29 novembre une conférence internationale sur le partenariat public-privé dans le développement du géoparc de Lang Son.

Le géoparc de Lang Son s’étend sur une superficie de près de 3.900 km2 dans cinq districts que sont Bac Son, Binh Gia, Van Quan, Huu Lung et Chi Lang.

Des experts ont suggéré de mettre en place un comité de gestion doté d'une autorité et d'une capacité de gestion suffisante, de signer des accords de partenariat public-privé avec des entreprises privées désireuses de participer à la préservation et à la valorisation des valeurs patrimoniales, d’organiser des conférences et séminaires sur la promotion du tourisme et de la coopération internationale, ainsi que de participer aux activités du Réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO.

Ils ont également insisté sur la nécessité d’élaborer une planification globale pour faire du géoparc de Lang Son une destination touristique au niveau national et améliorer les conditions de vie des habitants locaux.

Panorama de la conférence. Photo: VNA

Lang Son salue l’arrivée des organisations, entreprises vietnamiennes et étrangères pour mener des projets de recherche, de préservation, d’investissement et de sensibilisation auprès de la communauté sur les patrimoines et des infrastructures touristiques, contribuant au développement du géoparc de Lang Son et à la mise en œuvre de son objectif d’être reconnu par l’UNESCO en tant que géoparc mondial, a déclaré Duong Xuan Huyen, vice-président du Comité populaire provincial. -VNA