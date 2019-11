Pham Viet Khoa, directeur général de la société FECON, s'exprime lors de cette conférence internationale. Photo: baodautu.vn



Hanoï (VNA) - L'Association géotechnique du Vietnam, en collaboration avec les sociétés FECON et Kokosai Kogyo Japan, a organisé les 28 et 29 novembre à Hanoï la quatrième conférence internationale pour thème "Géotechnique pour le développement des infrastructures durables".



Selon Pham Viet Khoa, directeur général de la société FECON, la conférence était un rendez-vous de scientifiques, ingénieurs et chercheurs dans le domaine des infrastructures. Lors de l’événement, 187 rapports d’auteurs de 40 pays et territoires ont été présentés.



Outre quatre sujets traditionnels dont fondations profondes, tunnels et constructions souterraines, la conférence de deux jours a traité de deux nouveaux sujets liés au développement durable : glissements de terrain, érosion et techniques de fondations des rives et du littoral.



En particulier, des rapports sur les six thèmes de la conférence ont été présentés par six professeurs de réputation mondiale : le professeur Delwyn G. Fredlund (Canada), Adam Bezuijen (Belgique), Harry Poulos (Australie). Lidija Zdravkovic (Rouyaume-Uni), Mark F. Randolph (Australie) et Masaki Kitazume (Japon). -VNA