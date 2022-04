Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La 8e Conférence des ministres des Finances et des gouverneurs des Banques centrales de l’ASEAN (AFMGM) s’est tenue en ligne le 8 avril.

En marge de la conférence, les ministres des Finances et des gouverneurs des Banques centrales de l’ASEAN ont eu une séance de dialogue avec des dirigeants d'institutions financières internationales dont le Fonds Monétaire International (FMI), la Banque mondiale (BM), la Banque asiatique de développement (BAD), la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (AIIB) et le Bureau de recherche macroéconomique de l'ASEAN+3 (AMRO).

Photo : VNA

S'exprimant lors de la conférence, le ministre vietnamien des Finances Ho Duc Phuc a partagé des expériences du gouvernement vietnamien dans la mise en œuvre du programme de relance et de développement socio-économique, la réduction de la taxe environnementale sur le pétrole, l'accélération de la vaccination pour servir de base à la relance économique.

Lors de la session de dialogue, des organisations internationales et des dirigeants d'organisations internationales ont partagé leurs points de vue sur la situation macroéconomique mondiale et régionale dans l'ASEAN, y compris les défis politiques dans le contexte des impacts persistants de la pandémie de COVID-19 et de l'instabilité politique en Europe.

Ils ont estimé des signes positifs de la reprise de la région avec une éventuelle croissance économique de 5,2% cette année.

Selon les ministres, les gouverneurs et les dirigeants des organisations internationales, la vaccination reste une priorité absolue et des politiques budgétaires et monétaires adaptatives opportunes sont toujours nécessaires pour la reprise économique.

Jeudi matin, les ministres des Finances ont tenu la 26e réunion des ministres des Finances de l'ASEAN pour faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités de coopération financière dans le cadre des comités de travail de l'ASEAN.

Selon les prévisions, dans l'après-midi, les ministres et gouverneurs des Banques centrales l'ASEAN poursuivront leurs discussions et auront une séance de dialogue avec les milieux d'affaires de l'ASEAN. Ils adopteront également une Déclaration commune de la conférence.-VNA