VietnamPlus a reçu de nombreux prix journalistiques ces dernières années. Photo : Vietnam+



Hanoï (VNA) – Une conférence de presse nationale a eu lieu le 24 décembre dans le but de dresser le bilan de 2021 et de lancer les tâches de 2022.

L’événement a été organisé par la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, le ministère de l’Information et de la Communication, l’Association vietnamienne des journalistes.

Selon un rapport présenté lors de la conférence, au 30 novembre 2021, le pays comptait 816 organes de presse (écrite et électronique). Environ 40.000 personnes y travaillaient dont 17.161 possédaient des cartes de presse.

En 2021, en général, les organes de presse ont suivi de façon sérieuse les directives et les orientations du Parti et de l’Etat en matière d’informations et couvert à temps tous les grands sujets… Les informations sur le COVID-19, la communication pour défendre les fondements idéologiques du Parti et rejeter les points de vue erronés ont été renforcées. La gestion des informations sur la presse s’est également améliorée.

Pour 2022, il est nécessaire de continuer à renforcer la direction du Parti et la gestion de l’Etat pour accomplir les missions de la presse révolutionnaire, créer un grand consensus social pour assurer la stabilité politique, édifier un Parti et un système politique transparents et puissants…

Il est également important d’augmenter les informations sur la prévention et le contrôle du COVID-19, la reprise et le développement socio-économiques, ainsi que d’adopter des réformes dans la communication pour défendre les fondements idéologiques du Parti et rejeter les allégations mensongères des forces hostiles… -VNA