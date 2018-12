Hanoi, 21 décembre (VNA) - Le Comité d'Etat chargé des Vietnamiens à l'étranger du ministère des Affaires étrangères, a donné une conférence de presse ce jeudi à Hanoï pour faire le bilan de ses activités en 2018 et de définir ses missions pour 2019.

Panorama de la conférence de presse du Comité d'Etat chargé des Vietnamiens à l'étranger. Photo : toquoc.vn

Le vice-président Luong Thanh Nghi a affirmé qu’en 2018, le pays a multiplié les manifestations à destination des Vietkieu pour renforcer le lien entre cette communauté et son pays d’origine. Il y a eu le programme annuel « Le printemps natal », le camp d’été de la jeunesse, plusieurs visites de l’archipel de Truong Sa et de la plateforme DK1. L’idée est d’appeler les Vietnamiens d’outre mer à retourner contribuer au développement de leur pays ancestral.

Actuellement, près 3.000 entreprises des Vietkieu investissent leurs projets au pays, réunissant un fonds d’environ 4 milliards de dollars.

Le volume des devises étrangères transférées par les Viêt kiêu (Vietnamiens résidant à l'étranger) au Vietnam est estimé à 15,9 milliards de dollars en 2018, contre 13,8 milliards de dollars en 2017 et 11,88 milliards de dollars en 2016.

En 2019, le Comité d'Etat chargé des Vietnamiens à l'étranger continuera de perfectionner des politiques disponibles et mesures en vue de créer des conditions et encourager la communauté des Vietkieu à contribuer à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Le point d’orgue de 2019 sera la prochaine édition du « Printemps natal » qui se tiendra le 26 janvier 2019, a annoncé Luong Thanh Nghi.

Mais d’ici là, auront lieu du 26 au 29 décembre des rencontres avec les Vietkieu organisées dans les provinces centrales de Nghê An et de Hà Tinh. - VNA