Hanoï (VNA) – Une conférence a eu lieu le 18 octobre à Hanoï pour partager des informations avec les ONG étrangères.



Cet événement a été organisé par le Comité de travail sur les organisations non gouvernementales (ONG) étrangères, sous la présidence de son chef adjoint, Phan Anh Son, également vice-président et secrétaire général de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam.



La conférence a réuni des ONG étrangères en activité au Vietnam et des représentants d'agences participant au mécanisme du Comité de travail sur les ONG étrangères.



Lors de la conférence, Phan Anh Son a affirmé que son Comité et les agences concernées continueraient à accompagner et soutenir efficacement les ONG étrangères au Vietnam.



Après la conférence à Hanoï, le Comité organisera une conférence avec les ONG étrangères au Sud à Hô Chi Minh-Ville le 21 octobre.



Actuellement, 436 ONG étrangères de 29 pays et territoires sont en activité régulière au Vietnam. Au cours du premier semestre 2022, elles ont soutenu le Vietnam avec 108,5 millions de dollars, soit l’équivalent du niveau enregistré à la même période en 2021. Leurs projets et programmes portaient sur la résolution des problèmes sociaux, la santé, le développement socio-économique, l'éducation - la formation...-VNA