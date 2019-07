Kuala Lumpur (VNA) - La 50e conférence de l' Organisation des ministres de l'Éducation d'Asie du Sud-Est (SEAMEO) a lieu du 22 au 27 juillet dans la région de Bandar Sunway, État du Selangor, en Malaisie, sous l'égide du ministre malaisien de l'Éducation Maszlee Malik.

L'événement voit la participation de ministres de l'Éducation, d'officiels du gouvernement, de représentants des 11 pays membres de la SEAMEO, ainsi que ceux des centres régionaux de la SEAMEO, de partenaires stratégiques, etc.

Lors de la conférence, la SEAMEO soulignera le changement du panorama de l'éducation pour soutenir le développement socio-économique. Les participants discuteront des orientations stratégiques basées sur sept secteurs prioritaires de la SEAMEO, conformément aux points de vue de la communauté internationale sur l'éducation, notamment en Asie du Sud-Est. Ils plaideront pour une coopération plus étroite entre les pays d'Asie du Sud-Est et ceux hors de la région.

En outre, les ministres de l'Éducation discuteront des priorités de la SEAMEO pour l’après-2020 via un plan stratégique pour la période 2021-2030.

La SEAMEO, dont le siège est à Bangkok, a été créée en novembre 1965. Cette organisation a pour but de promouvoir la coopération en matière d'éducation, de sciences et de culture en Asie du Sud-Est. Depuis sa création, les ministres de l'Éducation se réunissent chaque année pour examiner les résultats des activités de ses 26 centres régionaux.



Depuis 2013, la conférence de la SEAMEO est organisée tous les deux ans, alternativement par les pays membres.



Les pays membres sont le Brunei Darussalam, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Timor-Leste et le Vietnam. -VNA