Présentation d'archives sur le Vietnam. Photo : hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) – La 25e conférence de l’Association des archives audiovisuelles de l'Asie du Sud-Est – Pacifique (SEAPAVAA) a officiellement débuté le 23 juin à l’Institut du film du Vietnam, à Hanoï.



Cet événement, organisé à la fois par visiconférence et en présentiel à Hanoï, réunit des dirigeants de SEAPAVAA (Southeast Asia-Pacific Audiovisual Archive Association), ainsi que de représentants de ses membres.



Placé sous le thème “Archivage audiovisuel à l'heure du changement”, il porte sur des réussites, des défis et des solutions en matière d'archivage, de préservation, de numérisation et de valorisation des images audiovisuelles.



En marge de la conférence qui a lieu du 22 au 27 juin, plusieurs activités sont organisées, dont séminaires, projection de films expositions.



Dans son discours prononcé lors de la conférence, le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, a déclaré espérer que les participants partageraient des expériences et proposeraient des plans d'action pour développer les travaux d'archivage, de préservation, d'exploitation et de diffusion des archives audiovisuelles de la manière la plus pratique, sur la base de l'application de technologies numériques en plein développement.



SEAPAVAA a été fondée en 1996 aux Philippines. L’Institut du film du Vietnam (Vietnam Film Institute) est l'un des membres fondateurs de l'Association.-VNA