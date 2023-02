Photo illustrée: congthuong:vn Photo illustrée: congthuong:vn

Hanoi (VNA) – Les exportations de riz du Vietnam cette année devraient bénéficier de nombreuses conditions favorables, dont une forte demande mondiale, pour atteindre 7 millions de tonnes.Outre l'augmentation de la demande mondiale, l'amélioration de la qualité a également stimulé la demande des pays importateurs de riz vietnamien, selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce lors d'une récente conférence sur l'exportation de riz. Le ministère s'attend à un volume d'exportations de 6,5 à 7 millions de tonnes en 2023.La demande d'importations des marchés traditionnels comme les Philippines et l'Afrique resterait stable au premier semestre de cette année, car ces pays augmentent les stocks alimentaires, selon le président de l'Association alimentaire du Vietnam, Nguyen Ngoc Nam.Nguyen Viet Anh, directeur général de l'entreprise agro-alimentaire Phuong Dong, a déclaré que les entreprises étaient désormais très optimistes et que depuis 2019, le secteur n'avait plus besoin de soutien pour écouler les céréales, la demande du marché étant toujours élevée.Phan Van Chinh, directeur du Département de l’import-export, a affirmé que le secteur du riz était toujours au rang prioritaire en financement bancaire. Si les entreprises domestiques n'ont pas assez de capital pour acheter du riz pour la transformation et l’exportation, il est donc difficile de réaliser les contrats signés avec des partenaires étrangers.L'année dernière, le Vietnam a exporté près de 7,2 millions de tonnes de riz, d’une valeur totale de 3,49 milliards de dollars.Le rapport de janvier du Département de l'Agriculture des Etats-Unis prévoit que le commerce mondial du riz en 2023 diminuerait d'environ 4% en glissement annuel.Les grands exportateurs de riz devraient connaître des baisses, notamment l'Argentine, le Brésil, le Cambodge, la Chine, l'UE, l'Inde, le Laos, la Malaisie, le Pakistan, le Paraguay, la Russie, le Sénégal, la Tanzanie, la Turquie, l'Uruguay et les États-Unis. Parmi eux, l'Inde et le Pakistan pourraient enregistrer les chutes les plus fortes, de quelque 2,1 millions de tonnes au total, en raison de la baisse de la production et des politiques de stabilisation du marché intérieur.Les impacts du changement climatique et la sécheresse aux États-Unis, en Europe et en Chine présentent un risque de pénurie d'approvisionnement. -VNA