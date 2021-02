Le Vietnam participe activement aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Photo: La mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a signé une décision de promulguer un plan visant à mettre en œuvre la Résolution N°130/2020/QH14 de l’Assemblée nationale (AN) sur la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Les ministères et les secteurs examineront les documents juridiques pour trouver ceux qui ne conviennent plus ou qui sont contraires aux règlements de la résolution pour proposer les ajustements et les suppléments nécessaires ou la publication de nouveaux documents.

Le ministère de la Défense se coordonnera avec d'autres ministères et organes au rang ministériel et agences gouvernementales pour élaborer et soumettre au gouvernement pour promulguer un décret prescrivant en détail des règles, conformément à certains articles de la résolution susmentionnée, ainsi qu'élaborer les plans pour la mise en œuvre de cette résolution.

Il doit se coordonner avec d’autres ministères, secteurs, agences et organisations concernés pour élaborer et vulgariser la résolution et les documents juridiques afin de sensibiliser auprès du public à la participation vietnamienne aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

L'Assemblée nationale a approuvé le 13 novembre 2020 la Résolution N°130/2020/QH14 sur la participation vietnamienne aux opérations de maintien de la paix de l'ONU lors de la 10e session de l'Assemblée nationale de la 14e législature.

La résolution définit les principes, les modalités, les domaines, les forces, les compétences, le processus de déploiement des forces, le financement, les mécanismes, les politiques et la gestion de l'État concernant la participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix. La résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

Le 27 mai 2014, les deux officiels vietnamiens ont été envoyés au Soudan du Sud pour participer aux opérations onusiennes de maintien de la paix. -VNA