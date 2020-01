Hanoï (VNA) - Quatre mois après son lancement, le concours à choix multiples «Étudier les 90 ans d’histoire glorieuse du Parti communiste du Vietnam» sur le réseau social VCNET (http://vcnet.vn), s’est officiellement clôturé le 30 décembre.Plus de 3,2 millions de personnes, des quatre coins du pays, ont participé.Durant cette période, plus de 50 millions de personnes - Vietnamiens et étrangers - ont effectué sur le Journal en ligne du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le réseau social VCNET des recherches sur l'histoire du Parti.Hà Tinh, Hô Chi Minh-Ville, Quang Ninh, Nghê An, Hanoï, Long An, Bac Giang sont les localités ayant le plus grand nombre de candidats. Le nombre de candidats de moins de 18 ans représente 43%, ceux âgés de 26 à 55 ans, 55%.Parmi les localités comptant le plus de gagnants figurent Quang Ninh, Hanoï, Ha Tinh, Dien Bien, Nghe An, Ninh Binh, Hung Yên, Binh Duong, Ben Tre et Ho Chí Minh-Ville.Ce concours était ouvert aux personnes qui ont un compte sur VCNET (à l'exception des fonctionnaires et employés du Comité central de propagande et d’éducation du PCV, des membres du comité d'organisation de ce concours).Jusqu’à ce jour, le nombre des comptes sur ce réseau social s’élève à 700.000. -CPV/VNA