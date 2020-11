Des candidats participant au tour préliminaire régional du Nord. Photo : antoanthongtin.vn



Hanoï (VNA) – Le tour préliminaire régional du Nord du concours “ASEAN Student Contest on Information Security” 2020 a eu lieu le 31 octobre à Hanoï.



L’événement était organisé par l’Association vietnamienne pour la sécurité de l’information (VNISA), en collaboration avec le Département de la sécurité de l’information (relevant du ministère de l’Information et de la Communication), le Département des technologies de l’information (ministère de l’Education et de la Formation).



Le tour préliminaire régional du Nord a réuni 92 équipes d’établissements d’enseignement supérieur de plusieurs pays membres de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est).

Seize meilleures équipes du tour préliminaire, dont 10 du Vietnam et six d’autres pays membres de l’ASEAN, participeront au tour final qui se tiendra le 28 novembre 2020.



“ASEAN Student Contest on Information Security” – concours des étudiants de l’ASEAN sur la sécurité de l’information a pour but de promouvoir la recherche, l'échange d'expériences et de connaissances technologiques modernes dans ce domaine. Il vise également à découvrir des talents en sécurité de l'information, à renforcer les échanges entre les étudiants d’universités et instituts techniques des pays de l'ASEAN.-VNA