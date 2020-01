Photo: CPV

Hanoï (VNA) - La sélection de mathématiques de Hanoï - représentant le Vietnam - a raflé dix médailles d’or au concours «Défis des mathématiciens du futur 2019» (Challenge for Future Mathemathicians), tenu la semaine dernière en Indonésie.



Il s’agissait de la 4e fois consécutive que le Vietnam participait et obtenait de bons résultats à ce concours.



Selon le Service de l’Education et de la Formation de Hanoï, les 52 membres de cette sélection ont tous remporté un prix. Outre dix médailles d’or, ils ont décroché 21 médailles d’argent, 16 de bronze, 1 prix d’encouragement en individuel, et 2 premiers prix, et 5 deuxièmes prix en équipe.



Cette édition 2019 a vu la participation de près de 200 candidats venus du Vietnam, des Philippines, de Malaisie, d’Indonésie et de Thaïlande.



Ce concours annuel, organisé pour la première fois en 2014, vise de créer des opportunités d’échange d’idées ou de nouvelles applications liées aux mathématiques, promouvoir le développement des mathématiques et améliorer les programmes d’apprentissage. -CPV/VNA