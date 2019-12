Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Récemment a été lancé un concours de création de vidéos intitulé "Je choisis", ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans, pour sensibiliser le public aux effets nocifs des déchets plastiques sur l'environnement.



Ce concours fait partie du projet "Défi zéro déchet plastique: petite action, grand impact," financé par l'ambassade et le consulat américains au Vietnam.



L’événement est co-organisé par le Centre de soutien au développement vert (GreenHub), une organisation de la société civile relevant de l'Union vietnamienne des sciences et de la technologie (VUSTA), et l’organisation vietnamienne Exchange Alumni financée par le gouvernement américain.



Ce concours permettra aux jeunes Vietnamiens d’utiliser ensemble leur créativité pour développer une campagne de communication sur le problème pressant des déchets plastiques auquel le pays est confronté aujourd'hui.



"Comme le Vietnam est l'un des cinq pays asiatiques à rejeter le plus de déchets plastiques dans l'océan, avec 13 millions de tonnes par an, nous voulons que ce projet sensibilise les jeunes à cette situation environnementale et les responsabilise," a déclaré le coordinateur du projet Nguyen Thu Ha.



Ce concours vise également à rechercher des solutions créatives pour réduire voire mettre fin aux produits en plastique et promouvoir le recyclage, a-t-elle ajouté.



Clôture de la période d'inscription le 25 décembre.



Le premier lauréat recevra un million de dongs et le deuxième, 500.000 dongs. -CPV/VNA