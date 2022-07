Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Le Bureau politique a promulgué la Conclusion n° 36-KL/TW sur la garantie de la sécurité des ressources en eau et la sécurité des barrages et des lacs-réservoirs pour 2030, avec vision à l'horizon 2045.



L'objectif est d'assurer la quantité et la qualité de l'eau pour la vie quotidienne des personnes dans toutes les situations, de répondre à la demande d'utilisation pour les activités économiques, de s'adapter au changement climatique, de surmonter la dégradation, l'épuisement et la pollution des sources d'eau…



D'ici 2025, 95% des ménages en milieu urbain et 60% de ceux en milieu rural devront avoir accès à l'eau propre conformément aux normes. En outre, il faudra résoudre la pénurie d'eau pour la vie quotidienne et d'eau pour la production, notamment dans le delta du Mékong, les Hauts Plateaux du Centre, le Centre méridional et les zones montagneuses du Nord. Il faudra également procéder à des mises à niveau pour assurer la sécurité des barrages et des lacs-réservoirs endommagés et dégradés…

D’ici 2030, 100% des ménages en milieu urbain et 80% de ceux en milieu rural auront accès à l'eau propre conformément aux normes. Il faudra en outre achever la réparation et la mise à niveau des barrages et des lacs-réservoirs endommagés et dégradés, résoudre une partie de la grave dégradation et de la pollution des sources d'eau dans certains bassins fluviaux, édifier et exploiter un système pour surveiller, évaluer et contrôler la sécurité nationale de l'eau.

La Conclusion a proposé neuf groupes de mesures principales, dont sensibiliser à l'importance d'assurer la sécurité des ressources en eau et la sécurité des barrages et des lacs-réservoirs, améliorer les politiques et la gestion publique dans ce secteur, assurer un stockage et une distribution proactifs pour répondre aux besoins d’eau pour la vie quotidienne et le développement socio-économique, appliquer les progrès scientifiques pour assurer la sécurité des ressources en eau, des barrages et des lacs-réservoirs, renforcer la protection de l’environnement ainsi que la coopération internationale… -VNA