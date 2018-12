Le concert de Noël sera donné mercredi 19 décembre à 20h00 au Théâtre municipal de Hô Chi Minh-Ville.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’Opéra-ballet de Hô Chi Minh-Ville (HBSO) organisera son programme annuel de Noël le 19 décembre à 20h00 au Théâtre municipal de Hô Chi Minh-Ville.



Jingle Bells, White Christmas, O Come All Ye Faithful, O Holy Night et Ding Dong Merrily in High, toutes ces chansons sont incontournables dans tout concert de Noël, mais L’Opéra - ballet de Hô Chi Minh-Ville (HBSO) a choisi d’innover un peu.



En plus de ces œuvres célèbres, le concert de Noël présentera de nombreuses autres œuvres liées au temps des fêtes de Noël.



Il s’agira pour la première partie de la symphonie Casse-noisette. Ensuite, dans la 2e partie, le programme se poursuivra avec un mélange d'œuvres religieuses et de versions inédites de chansons de Noël célèbres.



Ainsi, on pourra entendre une version de White Christmas d'Irving Berlin, chantée par le chœur HBSO et une version latine de O Come All Ye Faithful, avec la performance de la chorale HBSO et du chanteur Phan Huu Trung Kiêt.



Il y aura aussi une autre version du cantique de Noël (O Holy Night) du compositeur français Adolphe Adam, célèbre compositeur du ballet Giselle. C’est la chanteuse Cho Hae Ryong qui officiera. Des œuvres religieuses seront également présentées dans ce programme, car Noël est avant tout une fête chrétienne. -CVN/VNA