Concert à HCM-Ville pour honorer trois compositeurs les plus célèbres du monde

Un concert mettant en vedette les œuvres de trois des compositeurs européens les plus célèbres du XIXe siècle : Beethoven, Chopin et Grieg se déroulera le 11 novembre à l'Orchestre symphonique de ballet et opéra de Ho Chi Minh-Ville.