Les participants au colloque. Photo: VNA



Bà Ria-Vung Tàu (VNA) – Un colloque sur la recherche et l’application du modèle d’économie circulaire au service du développement durable de Côn Dao a eu lieu dimanche 20 mars dans ce district de la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud).

Dans le sillage du développement vigoureux de son tourisme au cours de ces dernières années, Côn Dao se trouve confronté à de nombreux défis liés au traitement de déchets, aux risques de dégradation de l’écosystème en raison des impacts des activités économiques et des changements climatiques, à la pénurie de l’eau propre, notamment pendant la haute saison du tourisme.

Face à cette situation, les autorités de Côn Dao ont proposé la recherche et l’application du modèle de l’économie circulaire dans leur district en vue de créer des percées quant au règlement de ces problématiques, de répondre aux besoins de dévelopement socio-économique, de protéger l’environnement et de conserver les culturelles et historiques locales, et de faire face aux changements climatiques au service du développement durable du district.

Côn Dao est choisi pour piloter un modèle d'économie circulaire. Photo: baria-vungtau.gov.vn



Axé sur la gestion et la réutilisation des ressources naturelles en circuit fermé en vue de minimiser la production de déchets, l’économie circulaire est identifiée comme une orientation judicieuse à suivre pour protéger l’environnement et faire face aux changements climatiques, notamment pour des endroits insulaires comme Côn Dao, a estimé le professeur associé-Docteur Nguyên Hông Quân, directeur de l’Institut pour le développement de l’économie circulaire de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville.

Dans le monde, de nombreuses îles ayant des conditions similaires à celles à Côn Dao ont appliqué avec succès le modèle de l’économie circulaire, a-t-il ajouté.

Lors de ce colloque, le directeur du Département provincial des sciences et des Technologies Nguyên Công Danh a affirmé que le développement durable pour la croissance verte, l’amélioration de la gestion de la planification, de l’architecture et de la construction, la gestion des ressources et la protection de l’environnement, l’optimisation des potentiels, l’amélioration de la vie de la population s’imposent comme des impératifs pour Côn Dao. –VNA