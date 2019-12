Hanoi (VNA) – Le Code du travail (amendé) a été adopté le 20 novembre par l’Assemblée nationale lors de sa 8e session avec un taux de 90,06% des voix. Les modifications remarquables concernent l’augmentation de l’âge légal de départ à la retraite, les relations de travail entre employés et employeurs, et l’ajout d’un jour férié en plus.

Parmi les modifications majeures, c’est l’augmentation de l’âge légal de départ à la retraite qui intéresse le plus les travailleurs. Photo : VNA

Le Code du travail (amendé) comprend 17 chapitres avec 220 articles concernant notamment les normes du travail ; les droits, devoirs, responsabilités des employés et des employeurs, de leurs organisations représentatives dans les relations de travail ainsi que la gestion publique du secteur.



Parlant des nouveautés, le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung, en a cité dix concernant les employés et dix pour les organisations représentatives des travailleurs. Sans compter la modification de l’âge légal de départ à la retraite selon une feuille de route, le développement des relations de travail dans les conditions de l’économie de marché, les questions de salaire et de négociations collectives, etc. "Ce sont des modifications énormes qui auront de grands impacts sur la vie socio-économique", affirme-t-il.



Une bonne nouvelle pour les travailleurs ! L’article 112 ajoute un jour de congé payé supplémentaire. Désormais, les Vietnamiens auront 11 jours fériés : le Nouvel An grégorien (1 jour), le Nouvel An lunaire (5 jours), la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale du 30 avril (1 jour), la Journée internationale du travail du 1er mai (1 jour), la Fête de culte des rois fondateurs Hùng au 10e jour du 3e mois lunaire (1 jour), ainsi que la Fête nationale du 2 septembre qui ne comptera plus 1 mais 2 jours de repos consécutifs.



Repousser l’âge légal de départ à la retraite



Parmi les modifications majeures, figure l’augmentation de l’âge légal de départ à la retraite fixée dans l’article 169, question qui intéresse le plus les habitants. Une feuille de route sur l’étirement progressif a été donnée pour les Vietnamiens travaillant dans des conditions dites normales.



En effet, en 2021, les hommes partiront à la retraite à l’âge de 60 ans et 3 mois, et les femmes, 55 ans et 4 mois. Par la suite, l’âge de départ à la retraite augmentera chaque année de trois mois pour les hommes, et de quatre mois pour les femmes. À partir de 2028, les hommes prendront ainsi leur retraite à l’âge de 62 ans, et les femmes à l’âge de 60 ans à partir de 2035.



Quant aux travailleurs souffrant d’une capacité de travail réduite, ceux poursuivant un métier ou travail lourd, pénible, toxique et/ou dangereux, ceux travaillant dans des zones où les conditions socio-économiques sont exceptionnellement difficiles, ils pourront faire la demande de partir en retraite anticipée à condition que leur âge au moment donné ne dépasse pas de cinq ans l’âge légal fixé par la loi.



Les travailleurs possédant des qualifications professionnelles et techniques élevées et désirant retarder leur départ en retraite, quant à eux, seront en mesure de le faire du moment que leur âge ne dépasse pas de cinq ans l’âge légal fixé par la loi.



Questionné sur les dispositions les plus modifiées pour la protection des droits et intérêts des travailleurs, le ministre Dào Ngoc Dung informe que ce Code met en exergue le droit à l’autodétermination et le rôle de négociations collectives. En particulier, il favorise la capacité des travailleurs d’entreprises à exercer leur droit de constituer ou de s’affilier à une organisation représentative de leur choix, qui ne doit pas obligatoirement être affiliée à la Confédération générale du travail du Vietnam.



La semaine de travail de 40 heures encouragée



