Séance d'ouverture de la 10e session de l’Assemblée nationale. Photo : http://quochoi.vn



Hanoï (VNA) – La première journée de la 10e session de l’Assemblée nationale (AN) a eu lieu mardi 20 octobre. Les débats ont été organisés sous forme de visioconférence.



Lors de la session préparatoire, les députés ont observé une minute de silence en hommage au général Nguyen Van Man, commandant adjoint de la 4e Zone militaire, membre de la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale, député de la 14e législature de l’Assemblée nationale ; ainsi qu’aux autres cadres et soldats morts lors d’une campagne de recherche, de sauvetage et de secourisme durant les crues et inondations au Centre.



Les députés ont ensuite voté pour approuver l'ordre du jour de la 10e session de l’Assemblée nationale, avant de faire un don pour assister les sinistrés des crues et inondations.



À 09h00 mardi, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a prononcé le discours d'ouverture de la 10e session. La séance d'ouverture a été suivie par le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, et retransmise en direct à la télévision et à la radio.



Mardi matin, les députés ont écouté le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale, Vu Hong Thanh, présenter des rapports sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique pour 2020 et 2016-2020, le projet de plan de développement socio-économique pour 2021, les objectifs principaux et certaines tâches et solutions de développement socio-économique pour la période 2021-2025. Ils ont également écouté d’autres rapports sur les avis et idées envoyés par des électeurs à la 10e session de l’Assemblée nationale, le traitement des avis et idées envoyés par des électeurs à la 9e session.



Mardi après-midi, les députés ont écouté des rapports sur les activités diplomatiques de l’Assemblée nationale durant l’Année de présidence de l’AIPA (Assemblée interparlementaire de l’ASEAN), le budget de l’Etat en 2020, les prévisions budgétaires pour 2021, les résultats du plan financier national pour 2016-2020, le plan financier prévu pour 2021-2025, l’application de la Résolution de l’Assemblée nationale concernant la restructuration économique pour 2016-2020, l’investissement public à moyen terme pendant la période 2016-2020 et le plan de l’investissement public à moyen terme pour 2021-2025, les programmes cibles nationaux pour 2016-2020.



Mercredi 21 octobre, au matin, l’Assemblée nationale va écouter un rapport concernant le projet d’amendement de la loi sur la résidence, avant d’en discuter. Dans l'après-midi, elle va écouter un rapport concernant le projet de loi sur la défense frontalière et en discuter. -VNA