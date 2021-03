Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) - Le ministre de l’Industrie et du Commerce a récemment lancé un programme intitulé GoOnline afin d’aider les entreprises à s’approprier le commerce électronique et à en faire un facteur décisif de modernisation et de développement.

Les entreprises qui prendront part à GoOnline sont assurées du soutien des groupes les plus puissants de notre pays en matière de télécommunications, de technologies et de commerce électronique.

«C’est un programme qui est bénéfique à toutes les entreprises du pays, notamment celles qui entendent se servir des technologies et qui sont à la recherche de pistes de développement ou de partenaires prestigieux», a noté Lê Duc Anh, du Département du commerce en ligne et de l’économie numérique, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, qui a précisé qu’une bonne vingtaine de mesures avaient d’ores et déjà été avancées pour soutenir les entreprises désireuses de se lancer dans le commerce électronique.

Cette année, seules les entreprises qui se sont enregistrées auprès du fisc bénéficieront de ce programme. Les petites entreprises et les entreprises familiales devront attendre leur tour. -VOV/VNA