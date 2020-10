Des Mông de Sapa. Photo : viettourist.vn

Hanoï (VNA) - A Sapa, haut lieu touristique de la province septentrionale de Lào Cai, plus de 53% de la population est constituée de Môngs. Si cette communauté ethnique se divise en plusieurs sous-groupes, leurs membres s’habillent, en revanche, tous en noir.



Riziculteurs hors pairs, les Môngs vivaient autrefois le long du feuve Yangtze, en Chine. Leurs nombreux conflits avec les Han ont poussé une partie d’entre eux à migrer vers le Sud, et à prendre pied dans la chaîne de montagne de Hoàng Liên, c’est-à-dire dans le nord-ouest du Vietnam. Sapa leur est devenue la terre promise. Les Mông de Sapa ont gardé la tradition vestimentaire de leurs ancêtres, qui ressemble à celle que pratiquent encore les Mông du Sichuan, en Chine. Selon Giàng Seo Gà, membre de cette ethnie et de l’Association des folkloristes vietnamiens, pour son peuple, le noir est la couleur la plus noble. Pour cause, elle est la plus proche de la couleur de fond du tableau rituel arboré chez les chamans, qui est un noir aux nuances violettes.



Si le pantalon des hommes Mông n’a rien de très original, leur vêtement supérieur est bien plus sophistiqué. Ils portent en effet une chemise à longue manche, une veste et un chapeau. Le col de la veste est brodé et couvert d’une couche de cire d’abeille lissée à l’aide d’une pierre, précise Giàng Seo Gà.



«La chemise traditionnelle comprenait quelques lignes vertes de tailles différentes brodées ou en tissu apposé à l’extrémité des manches. Maintenant, elles sont noires », indique-t-il. « Quant à la veste, c’est la fierté des Mông de Sapa car eux seuls la possèdent ».