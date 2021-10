Hanoi (VNA) - En janvier 2019, le Vietnam acceptait 241 des recommandations qui lui avaient été faites dans le cadre du troisième cycle de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Ce troisième cycle en est aujourd’hui à mi-parcours et force est de constater que notre pays a enregistré des progrès remarquables en matière de droits de l’homme.





Photo d'illustration

En 2019, le Vietnam amendait son Code du travail pour se conformer aux conventions de l’Organisation Internationale du Travail et de l’ONU relatives aux droits de l’homme, conventions auxquelles il avait adhéré. Il élabore actuellement les dossiers qui devraient lui permettre de rejoindre deux conventions supplémentaires, la 87 de l’Organisation Internationale du Travail, portant sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Tout en adaptant son système juridique aux normes internationales, le Vietnam s’emploie à réduire la pauvreté. En 2020, le taux de pauvreté national a été ramené à 2,75% grâce à une diminution continue observée depuis 2016, avec une moyenne annuelle de moins 1,43%. Dans les districts les plus démunis, ce taux a baissé de 5,65% par an pour s’établir à 24%. Un programme national de réduction de la pauvreté et de garantie durable de la sécurité sociale a par ailleurs été promulgué pour la période 2021-2030. Toute une série de mesures ont aussi été prises pour permettre aux personnes démunies d’élever leur niveau de vie, d’accéder aux services sociaux fondamentaux, à des formations professionnelles, à des emplois décents…

Pour se conformer aux recommandations du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales propose en outre de privilégier désormais les créations d’emplois et de tourner le dos à l’assistanat.

Sur le plan de l’égalité des sexes, en décembre 2020, le Premier ministre a approuvé un programme visant à renforcer la présence des femmes aux postes dirigeants. En mars 2021, le gouvernement a publié une résolution sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur l’égalité des sexes, période 2021-2030, qui vise à une parfaite égalité homme-femme, que ce soit dans leur implication dans tous les aspects de la vie sociale ou dans la jouissance des progrès obtenus. Dans cette perspective, la loi sur l’égalité des sexes fera bientôt l’objet d’amendements.

Les recommandations du Conseil des droits de l’homme de l’ONU trouvent également un écho dans la résolution du 13Congrès national du Parti communiste vietnamien. On ne le répète jamais assez, le Vietnam s’engage à protéger les droits humains et en particulier ceux des groupes les plus vulnérables. Même la pandémie de Covid-19 ne l’a pas dévié et ne le déviera jamais de cet objectif. -VOV/VNA