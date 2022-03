Symbole de Swift

Hanoï (VNA) - Selon des experts en économie, l'accès limité de la Russie au système Swift, le principal réseau de transactions et de traitement des informations interbancaires à travers le monde, affectera non seulement les paiements de ce pays, mais également de nombreux autres pays, dont le Vietnam.

L'exclusion des banques russes de la plateforme interbancaire Swift rend le paiement, l'achat et la vente de marchandises entre le Vietnam et la Russie, secteur privé et l'État, plus difficile. Mais le professeur associé Dinh Trong Thinh a également déclaré que cette activité peut être remplacée par de nombreuses autres façons.

D'après lui, les méthodes de paiement par télex sont sujettes aux arnaques, aussi les États-Unis sont tenus de transférer tous les paiements officiels dans le monde à Swift. Par conséquent, si la Russie en est exclue, les importations et exportations officielles entre le Vietnam et la Russie seront affectées.

Selon le Bureau commercial du Vietnam en Russie, la valeur d'échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie ont atteint 7,14 milliards de dollars en 2021, en hausse de 25,9% par rapport à 2020 et se classant au 21e rang parmi les partenaires de la Fédération de Russie.

Transaction de paiement internationale Vietnam - Russie. Photo: VNA

Au Vietnam, il existe une joint-venture de banques Vietnam - Russie (VRB) qui dispose d'une licence pour rejoindre un canal de paiement distinct vers la Russie, fournissant un service de transfert d'argent direct entre le Vietnam et la Russie depuis de nombreuses années.

Fondée en 1973 à Bruxelles, Swift est une entreprise indépendante basée en Belgique qui sert de système de messagerie interne entre plus de 11 000 banques et institutions financières dans plus de 200 pays et territoires, rappelle CNBC. Le retrait d’un pays de Swift signifie que ses principales banques seront coupées d’une grande partie du système financier mondial. -VNA