Photo : VNA Kiên Giang (VNA) – De nombreux armateurs de bateaux de pêche dans la province de Kiên Giang (Sud) ont commencé à prendre le large alors que l’épidémie de Covid-19 est pour l’essentiel sous contrôle dans leur localité.

La province a donné instruction aux départements et aux administrations locales de soutenir et de faciliter l’approvisionnement en équipements et moyens de transport au service des entreprises d’exploitation, d’achat et de transformation de produits aquatiques. Le secteur de la santé est chargé d’accélérer la vaccination des travailleurs contre le Covid-19.



Les autorités renforcent le soutien aux armateurs des navires de pêche pour améliorer progressivement la conservation des produits après récolte, améliorer les engins de pêche, pratiquer la pêche sélective et améliorer la qualité des produits.



Le président du Comité populaire provincial, Lâm Minh Thành, a demandé aux départements et aux branches de se coordonner pour éliminer les obstacles, d’aider les pêcheurs à opérer en mer pendant plusieurs jours et de mettre en œuvre efficacement la politique de développement de l’économie de la pêche.



La province a exhorté les banques commerciales à soutenir les entreprises de pêche et les propriétaires de bateaux de pêche en difficulté, a invité la Banque d’État du Vietnam à proposer au gouvernement de mettre en place des solutions d’annulation et d’échellonnement des dettes en période de l’épidémie.

Kiên Giang est actuellement la localité dotée du plus grand nombre de bateaux de pêche du pays, avec environ 10.000 navires. Près de 4.000 d’entre eux ont une longueur de plus de 15 m et sont engagés dans la pêche hauturière. Elle a installé un système de surveillance des navires par satellite (VMS) à bord de 99,15 % des bateaux de pêche de 15 m ou plus. – VNA